Члена ОПГ задержали за совершенное 19 лет назад преступление

По данным канала, все эти годы задержанный был в международном розыске и прятался на съемных квартирах. Во время допроса он признал свою вину. Теперь мужчину ждет суд.

В 2004 году году он был участником ОПГ известного криминального авторитета Волгограда Владимира Кадина. В тот год он выстрелил из охотничьего ружья в двух безработных, чем лишил их жизни. Задержанный также тяжело ранил еще двух людей. Это произошло около местного бара. После мужчина скрылся с места преступления. В отношении него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ и объявили в федеральный, а затем и международный розыск.