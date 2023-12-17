В Приморье мужчина ранил сотрудника полиции

"Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении 49-летнего гражданина, который устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил инспектора ППС. Получившему ранение 46-летнему лейтенанту полиции медики оказали неотложную помощь, он госпитализирован с огнестрельным ранением, состояние стабильное", - сообщили в ведомстве.