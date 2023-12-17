В МЧС показали видео со спасением многодетной семьи в страшном пожаре
В Кургане чудом остались живы четверо маленьких детей во время страшного пожара. Частный дом, в котором они жили, выгорел полностью. Когда произошло возгорание, никого из взрослых дома не было.
"Единственная дверь на улицу была заблокирована огнем. В доме находились мальчишки 5 и 6 лет, 2-годовалая малышка и 12-летний Марк", - сообщили в МЧС.
Как рассказали пожарные, спастись можно было только через окно. Через него Марк и вытащил братьев и сестру.
Когда пожарные справились с огнем, дом уже выгорел полностью, но дети были в безопасности у соседей.
"Пожарного извещателя в доме не было. Только благодаря героическому поступку мальчика, дети остались живы. Его представят к ведомственной награде", - сказано на сайте ведомства.