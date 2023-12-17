Британского почетного консула похитили в Эквадоре

Почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили в Эквадоре. Об этом пишет газета El Universo.

По данным журналистов, инцидент произошел рано утром в субботу, 16 декабря, в эквадорской провинции Лос-Риос. В свою очередь, полиция Эквадора сообщила в соцсетях, что «в связи с предполагаемым преступлением, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия».

Как уточнила газета, вместе с консулом был похищен еще один человек.

В мае на секретаря российской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Валерия Ставицкого было совершено нападение. Как уточнялось, инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре, где проходил саммит.