В Ижевске при пожаре погибли двое детей

Возгорание произошло в деревянном двухквартирном жилом доме. Погибли три человека - взрослый и двое детей пяти и семи лет, сообщили в МЧС Удмуртии.

Бригаду пожарных на улицу 2-я Живсовхозная в Ижевске очевидцы вызвали в воскресенье в 3:24 утра. Через несколько минут подразделения были на месте, пояснили в МЧС. К этому моменту у дома горела крыша. В ведомстве пояснили, что сигнал о ЧП поступил слишком поздно.

"Спустя 20 минут спасатели обнаружили мальчика пяти лет, передали его бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, за жизнь малыша боролись около часа, но ребенок погиб. Далее в ходе тушения пожара без признаков жизни была обнаружена девочка семи лет, а также взрослый мужчина", - рассказали в ведомстве.

В квартире № 2, где произошло возгорание, проживали пять человек - мужчина, женщина и трое детей. Старшего десятилетнего сына в этот момент не было дома. Женщина спаслась - обнаружив пожар, она успела выбежать на улицу.