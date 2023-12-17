Буря в Аргентине убила 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли из-за бури в аргентинском городе Баия-Бланка в субботу, 16 декабря, сообщает телеканал TN. По имеющимся данным, сильные порывы ветра стали причиной обрушения крыши местного спортзала, где находилось большое количество людей. Часть из них до сих пор находится под завалами.

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Местные власти назвали ситуацию катастрофической и призвали граждан не выходить на улицу. В муниципалитете сообщили о многочисленных пострадавших, получивших травмы из-за сорванных крыш. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, отметили власти.

Также сообщается, что скорость ветра во время бури достигала 140 километров в час. Согласно ожиданиям метеорологов, в ближайшее время погода должна улучшиться.

Ранее на Бангладеш обрушился мощный циклон «Хамун», из-за которого эвакуировали 1,5 млн жителей прибрежных районов. На внутренних водных путях приостановили работу всех типов судов, а рыбаков призвали не выходить в море.