В Мытищах в пожаре погиб трехлетний ребенок и женщина
При пожаре в Мытищах погибли два человека - трехлетний ребенок и 37-летняя женщина.
Как сообщил РЕН ТВ источник, оба погибших скончались уже после эвакуации из квартиры.
"Медики начали реанимировать пострадавших, но они погибли", - сообщил источник.
Ранее "Свободная пресса" писала, что пьяная женщина, лишенная водительских прав, устроила аварию в Приморском крае.
Ранее она уже была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь ее пьяная езда привела к смерти человека.
Сама виновница аварии не пострадала, а от освидетельствования отказалась.