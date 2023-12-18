В Мытищах в пожаре погиб  трехлетний ребенок и женщина

При пожаре в Мытищах погибли два человека - трехлетний ребенок и 37-летняя женщина.

Как сообщил РЕН ТВ источник, оба погибших скончались уже после эвакуации из квартиры.

"Медики начали реанимировать пострадавших, но они погибли", - сообщил источник.

Ранее "Свободная пресса" писала, что пьяная женщина, лишенная водительских прав, устроила аварию в Приморском крае.

Ранее она уже была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь ее пьяная езда привела к смерти человека.