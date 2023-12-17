Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

Более 60 мигрантов, среди которых дети и женщины, утонули в результате крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщает Международная организация ООН по миграции в Ливии. "Шестьдесят один мигрант, в том числе женщины и дети, утонули в результате трагического кораблекрушения у берегов Ливии", – приводит заявление организации РИА Новости. Сообщается, что лодка плыла из Ливии, всего в ней было порядка 86 человек. Ранее сообщалось, что около 350 пакистанцев могли погибнуть в результате катастрофы судна с нелегальными мигрантами, затонувшего в июне в Средиземном море у берегов Греции. На судне вместимостью 300 человек находились до 800 мигрантов, в том числе сотни граждан Пакистана.