В Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

В Санкт-Петербурге пенсионерка продала квартиру в Купчине и перевела деньги мошенникам.

Отмечается, что 83-летней пенсионерке звонили мошенники, которые под предлогом сохранности имущества убедили её продать квартиру за 5,5 млн рублей и перевести деньги на указанные счета.