В Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам
В Санкт-Петербурге пенсионерка продала квартиру в Купчине и перевела деньги мошенникам.
Об этом пишет 78.ru.
Отмечается, что 83-летней пенсионерке звонили мошенники, которые под предлогом сохранности имущества убедили её продать квартиру за 5,5 млн рублей и перевести деньги на указанные счета.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения для четырёх жителей Удмуртии, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.