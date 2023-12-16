В Астрахани загорелось административное здание

"В 23:15 (22:15 мск) <…> поступило сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки и вещей в административном здании в Советском районе Астрахани, ул. Звездная, 61, на общей площади 400 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу", - говорится в сообщении.