В Астрахани загорелось административное здание

Пожарные тушат пожар в административном здании в Астрахани по повышенному рангу, площадь возгорания составляет 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 23:15 (22:15 мск) <…> поступило сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки и вещей в административном здании в Советском районе Астрахани, ул. Звездная, 61, на общей площади 400 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
В ГУ МЧС уточнили, что на месте происшествия от МЧС работают 16 единиц техники и 52 человека, от ГКУ "Волгоспас" - 2 единицы техники и 9 человек. Информация уточняется.