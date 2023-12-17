На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье

Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей местному депутату Сергею Батрину, который 15 декабря взорвал три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета.

"Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета", - говорится в сообщении на странице Ужгородского районного суда Закарпатской области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В суде отметили, что депутат и его адвокаты не возразили против ходатайства прокурора, требовавшего взять подозреваемого под стражу.

15 декабря Сергей Батрин - депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" - пришел на заседание сельсовета и, достав из карманов две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений.