Посетителей эвакуировали из горящего кафе в Москве

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 20:27 поступило сообщение о пожаре на ул. Вятская, д. 27, стр. 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в одном из помещений на первом этаже двухэтажного административного здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению пожара, — заявили в МЧС.