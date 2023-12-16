Посетителей эвакуировали из горящего кафе в Москве

Эвакуация посетителей началась из горящего кафе в Москве
В Москве на Вятской улице загорелось кафе, передает «360». Сейчас из заведения эвакуируют посетителей. Произошло частичное обрушение конструкций, рассказал источник телеканала. В МЧС подтвердили информацию в комментарии АГН «Москва».
В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 20:27 поступило сообщение о пожаре на ул. Вятская, д. 27, стр. 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в одном из помещений на первом этаже двухэтажного административного здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению пожара, — заявили в МЧС.
РЕН ТВ уточняет, что пожар произошел в кафе Slava на севере Москвы, недалеко от метро «Савеловская». В МЧС России сообщили, что к месту происшествия выехали машины экстренных служб.
По данным Telegram-канала SHOT, возгорание ликвидировано. Горела мебель на площади 10 кв. м. Из заведения самостоятельно эвакуировались около 150 человек. Сообщений о пострадавших нет. Известно, что перед возгоранием посетители услышали громкий звук.
15 декабря в Екатеринбурге загорелся новый банный комплекс. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.