Двое мужчин украли из вокзальной камеры хранения $260 тыс. в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин выкрали из камеры хранения на Московском вокзале багаж с $263 000, сообщает 78.ru. Деньги в ячейке оставил 40-летний пассажир, чтобы сходить перекусить, но по возвращении свой багаж не обнаружил.

К ситуации подключилась транспортная полиция и установила подозреваемых. Позже их задержали и изъяли украденные средства. Известно, что ранее подозреваемые уже были судимы.