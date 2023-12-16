Двое мужчин украли из вокзальной камеры хранения $260 тыс. в Петербурге

Двое мужчин в Петербурге украли из вокзальной камеры хранения $260 000
В Санкт-Петербурге двое мужчин выкрали из камеры хранения на Московском вокзале багаж с $263 000, сообщает 78.ru. Деньги в ячейке оставил 40-летний пассажир, чтобы сходить перекусить, но по возвращении свой багаж не обнаружил.
К ситуации подключилась транспортная полиция и установила подозреваемых. Позже их задержали и изъяли украденные средства. Известно, что ранее подозреваемые уже были судимы.
Издание «Мой район» уточняет, что преступление было совершено в период с 18:05 до 18:30, 11 декабря. Двое подозреваемых — 48-летний житель проспекта Культуры и 40-летний петербуржец, проживающий на проспекте Стачек. Задержаны они были спустя четыре дня.