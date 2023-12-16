В Гатчине двое мужчин похитили и избили лопатой иностранца
В Гатчине Ленинградской области двое мужчин похитили, ограбили и избили лопатой гражданина Молдавии.
Об этом пишет 78.ru.
Мужчины также похитили у него деньги и мобильный телефон.
Пострадавший обратился в полицию, его госпитализировали с переломом большой берцовой кости и костей носа, а также множественными ушибами.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее прокуратура Нижегородской области инициировала проверку после того, как в сети появилась видеозапись с избиением подростков в Шахунском городском округе.