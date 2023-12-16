В Гатчине двое мужчин похитили и избили лопатой иностранца

В Гатчине Ленинградской области двое мужчин похитили, ограбили и избили лопатой гражданина Молдавии.

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Об этом пишет 78.ru.

Мужчины также похитили у него деньги и мобильный телефон.

Пострадавший обратился в полицию, его госпитализировали с переломом большой берцовой кости и костей носа, а также множественными ушибами.

Возбуждены уголовные дела.