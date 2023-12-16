Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод», шестеро – доставлены на допрос, а также для проведения следственных действий, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Личности остальных соучастников нападения уже установлены, правоохранители ищут их, чтобы доставить в следственные органы, следует из сообщения в Telegram-канале СК.
Ранее столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
Напомним, было возбуждено два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти на иностранца, избившего полицейского у рынка «Садовод».