В Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два человека

ТАСС, 16 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области , снаряд попал в жилой дом, два человека ранены. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь", - написал он.