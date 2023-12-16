Взорвавший гранаты в сельсовете украинский депутат пришел в сознание

«Батрин пришел в сознание. Его допрашивают следователи, а палата, в которой он лежит, находится под усиленной полицейской охраной во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших», — передает издание «Зеркало недели».

Батрин был недоволен тем, что сельсовет обсуждает бюджет на будущий год без комментариев по предыдущему. Ему также не понравилось, что его перебивали, а зарплата для старосты общины составляет 2,7 тысячи долларов. После очередной дискуссии Батрин вышел из помещения, где находились 30 человек, зашел обратно и кинул на пол три гранаты. Пострадали 26 человек, самого депутата его увезли в больницу. URA.RU подробно рассказывало об этом инциденте.