ВСУ сбросили взрывное устройство на посёлок под Белгородом
Украинские войска сбросили взрывное устройство на посёлок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, ранения получил пассажир газели, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своём Telegram-канале он написал, что у пострадавшего мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей, его доставили в медучреждение. По словам Гладкова, осколками повреждены газель и экскаватор.
Кроме того, животноводческая ферма попала под миномётный обстрел ВСУ, в результате чего погибли 12 коров.
Ранее Гладков заявил о гибели мужчины, который подорвался на мине в Краснояружском районе региона.