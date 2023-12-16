Беспилотник ВСУ атаковал поселок в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в Telegram Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Ранение получил пассажир «газели», попавшей в зону взрыва.

«У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Его доставили центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Осколками взрывного устройства повреждены "газель" и экскаватор», — уточнил Гладков.