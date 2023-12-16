Стали известны подробности подрыва гранат в Закарпатье

«Во время происшествия в поселковом совете находилось 30 человек. 25 из которых — это депутаты, сельский голова Михаил Мушак, 2 сотрудника финансового отдела и 2 сотрудника полиции. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, 2 сотрудника полиции и Михаил Мушак», — заявил источник издания в правоохранительных органах.