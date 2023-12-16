В Москве задержали свыше 80 мигрантов за попытку воспрепятствования задержанию подозреваемого

Полицейские задержали свыше 80 мигрантов за повреждение автомобиля МВД РФ в момент воспрепятствования задержанию подозреваемого, сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МВД. По некоторым данным, инцидент имел место на территории рынка «Садовод».

По данным полиции, накануне, 15 декабря, в столичном районе Капотня при проверке документов у водителя участковым 21-летний иностранный гражданин попытался скрыться на автомобиле, протащив несколько метров полицейского, пытавшегося его задержать. После чего молодой человек вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов. У правонарушителя после произошел, предположительно, эпилептический припадок, другой полицейский оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую помощь. Мужчина был доставлен в медучреждение, откуда затем отпущен в сопровождении сотрудников полиции.

При этом в момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошли 82 агрессивно настроенных гражданина, которые попытались оттеснить правоохранителей от задержанного, при этом иностранцы разрезали служебному автомобилю МВД колесо.

На место прибыли дополнительные наряды полиции. Для предотвращения противоправных действий полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов вверх из табельного оружия. Пострадавших от выстрелов нет.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «мелкое хулиганство» и «нарушение миграционного законодательства». Проверяется причастность данных лиц к совершению преступления.