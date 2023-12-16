В пункте курьерской службы в Севастополе нашли две гранаты РГД-5

В Севастополе сотрудник курьерской службы нашел в пункте выдачи посылок две гранаты РГД-5. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Инцидент произошел в здании на улице Юмашева. В пункт СДЭК доставили измельчитель для бумаги из Подмосковья, внутри которого работник нашел предметы, похожие на гранаты.

Мужчина вызвал представителей экстренных служб. Приехавшие на место специалисты эвакуировали всех людей, которые на момент происшествия находились в здании. Всего на улицу вывели 10 человек.

В результате выяснилось, что найденные гранаты являются муляжами.