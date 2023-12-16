Россиянин получил 14 лет колонии за изнасилование ребенка

В Татарстане 57-летний мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, он проведет 14 лет в колонии и будет проходить принудительное лечение от педофилии. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

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Как установили следователи, преступления против половой неприкосновенности ребенка житель Татарстана совершил в апреле и декабре 2022 года. Мужчина заметил девочку-соседку на улице. Он предложил подвезти ребенка домой, завез в безлюдное место и надругался.