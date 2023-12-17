Генпрокуратура и Верховный суд РФ поддержали выступление "РГ" о махинациях по узакониванию элитной недвижимости в Сочи

Верховный суд РФ, как стало известно накануне, удовлетворил кассационное представление заместителя Генпрокурора РФ на определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции об отказе администрации Сочи в восстановлении сроков на обжалование решения Центрального районного суда Сочи, которым были легализованы противоправные действия по завладению госимуществом.

О том, как в Центральном суде Сочи узаконивали самострои и элитные участки земли, мы подробно рассказали в газете. И вот теперь изложенную в ней позицию подержал Верховный суд РФ. Как выявила комиссия Краснодарского краевого суда, в Центральном суде Сочи почти по 200 гражданским делам были вынесены явно сомнительные решения. Все они связаны с легализацией объектов недвижимости, появившихся на курорте в обход закона. В апелляции эти решения не оспаривались, поэтому руководство вышестоящей инстанции о них не знало. А когда узнало,то взялось за голову: как быть? Ведь ставить вопрос о незаконности вынесенных в Сочи решений можно было лишь после прохождения ими апелляционного рассмотрения. Однако в ряде случаев сроки на подачу жалоб оказались пропущенными. В краевом суде при участии прокуроров и мэрии Сочи было решено, что администрация города обратится с ходатайствами о восстановлении пропущенных сроков, что и было сделано.

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В одной из поданных мэрией жалоб речь шла о гостинице, превращенной судебным вердиктом в апарткомплекс. Это решение Центральный суд Сочи вынес еще 02.06.2021 г. по иску двух граждан, стараниями которых 15-этажная гостиница "Весна" площадью свыше 26 тысяч квадратных метров была разделена на 562 самостоятельных объекта недвижимости. В качестве истцов в этом деле выступали якобы собственники гостиничных номеров, действовавшие на основе предварительных договоров купли-продажи, в роли ответчика выступал собственник гостиницы - АО "Волна Резорт Энд Спа". Суд посчитал требования истцов обоснованными и обязал Росреестр поставить на кадастровый учет каждый гостиничный номер по отдельности. Владелец гостиницы, как поясняют юристы, осуществил ее реконструкцию, увеличив площадь недвижимости без необходимой разрешительной документации и требуемых согласований.

Собственнику сочинской гостинцы за разрешением на реконструкцию необходимо было идти в администрацию, а не искать обходные пути

А для упрощения процедуры государственной регистрации объекта и ввода его в эксплуатацию инициировал спор под предлогом восстановления и защиты нарушенных им же прав третьих лиц. И все это освятил своим решением судья Владислав Власенко. Сам его текст впечатляет: вводная, описательная и мотивировочная части занимают 1,5 листа, на остальных 42 - перечислены объекты недвижимости, право собственности на которые суд признал за акционерным обществом.

Когда дело о разделе гостиницы "Весна" попало наконец в Краснодарский краевой суд, восстановление срока было признано обоснованным, апелляционная жалоба передана на рассмотрение. Решение районного суда в краевом суде отменили.

В этой публикации (См. "РГ" от 03.10.2023 г.) мы подробно рассказали, как в Центральном суде Сочи узаконивали самострои и элитные участки земли.

Но дело этим не закончилось. Собственник реконструированной гостиницы оспорил судебные акты о восстановлении администрации города Сочи срока на обжалование. И Четвертый кассационный суд с этим согласился, что оставило в силе явно незаконное решение Центрального суда Сочи. В результате намерение мэрии курорта вступиться в защиту собственных интересов было отклонено. И вот теперь оно восстановлено. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, рассмотрев кассационное представление заместителя Генпрокурора РФ и указав на допущенные Четвертым кассационным судом ошибки, направила гражданское дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.

- О сносе спорного объекта в данном судебном процессе речь не идет, он возвращается в первоначальное состояние, без разделения на самостоятельные объекты недвижимости, - пояснила корреспонденту "РГ" начальник правового управления администрации Сочи Валерия Ветрова. - Если меняется назначение объекта, собственник должен получить разрешение на реконструкцию, которое выдается при соблюдении всех градостроительных норм. Если возможно выдать разрешение на реконструкцию при соблюдении всех норм и правил и наличии необходимых документов, администрация его выдаст. Но этим должна заниматься администрация, а не райсуд.

По мнению председателя Совета судей Краснодарского края Владимира Кисляка, суд не вторгается в компетенцию местных органов самоуправления.