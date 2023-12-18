Россиянку задержали с тремя килограммами наркотиков

По данным ведомства, полицейские остановили машину подозреваемой в рамках реализации оперативной информации. В салоне заметили свертки с мефедроном на три килограмма. Тогда женщина призналась, что запрещенные вещества купила в интернете: часть забрала в Тульской области, а часть — в Калужской. Она планировала сбыть наркотик в Саратове через тайники.