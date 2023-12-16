На рынке Садовод на юго-востоке Москвы рабочие окружили полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Полицейские задержали водителя, который проигнорировал их требования остановиться. Однако десяткам мужчин решение правоохранителей не понравилось и они окружили служебные мужчины.

Полицейских начали толкать, звучали крики. Впоследствии правоохранителям пришлось применить оружие, было сделано два предупредительных выстрела в воздух. Очевидцы рассказали, что конфликт закончился, когда толпа разошлась, задержаний не было.