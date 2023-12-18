В Новосибирской области нашли живым пропавшего 65-летнего мужчину

Напомним, что сибиряк пропал 12 декабря в селе Прокудское Коченевского района. Волонтеры отряда и неравнодушные сибиряки начали поиски.

В воскресенье, 17 декабря, представители поискового отряда сообщили, что поиски мужчины завершены.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты, — говорится в сообщении группы «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Где именно нашли сибиряка и где он все это время пропадал – не уточняется.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске рыбак спас провалившуюся под лед 18-летнюю девушку. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области неизвестный выбросил собаку с балкона 5 этажа. Читайте также: в Новосибирске в пожаре на улице Кирова погиб мужчина.