На Украине сообщили о пожаре на складе из-за ночных взрывов

В Днепропетровской области в результате ночных взрывов произошел пожар на складе. Об этом в Telegram сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

По его словам, возгорание произошло в одном из складских зданий в Синельниковском районе. «От падения обломков в складском здании произошел пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», — написал представитель местных властей.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне в результате взрыва было повреждено административное здание.