Ранее судимого мужчину задержали после кражи ноутбука в Подмосковье

«В Дежурную часть ОМВД России по городскому округу Шаховская поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что из дома, расположенного на ул. Молодежная дер. Костино, похищен ноутбук. Сумма ущерба составила 60 тыс. руб. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель. Злоумышленник, проживавший в доме заявителя, взял ноутбук в его отсутствие», – говорится в материале.