Ранее судимого мужчину задержали после кражи ноутбука в Подмосковье
Ранее судимого 28-летнего мужчину задержали после кражи ноутбука, сумма ущерба составила 60 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«В Дежурную часть ОМВД России по городскому округу Шаховская поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что из дома, расположенного на ул. Молодежная дер. Костино, похищен ноутбук. Сумма ущерба составила 60 тыс. руб. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель. Злоумышленник, проживавший в доме заявителя, взял ноутбук в его отсутствие», – говорится в материале.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.