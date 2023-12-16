Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Мужчина пострадал в результате обстрела Донецка со стороны Украины . Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин .

В ночь на 16 декабря ВСУ обстреляли Донецк. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, противник выпустил три ракеты из реактивной системы залпового огня по Буденновскому району города.