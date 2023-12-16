Минэнерго: в Псковской и Смоленской областях возобновили подачу энергоснабжения

В Псковской и Смоленской областях возобновили подачу электричества, прерванное ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ в Telegram-канале. "Электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, восстановлено", - указывается в публикации. Согласно информации ведомства, энергетики закончили главные ремонтные работы по массовым отключениям, но продолжают отрабатывать отдельные заявки в этих и других регионах страны. Некоторое время назад губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии и ввел режим ЧС в некоторых районах. По его словам, без электричества оставались около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. До этого жители четырех населенных пунктов в Иркутской области частично остались без электричества из-за морозов.