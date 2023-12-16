Самолет на Камчатке унесло ветром с взлетной полосы

На Камчатке после посадки самолет Як-40 выкатился за взлетно-посадочную полосу. Это произошло из-за порыва ветра.

«Як-40 выкатился на боковую полосу безопасности. Самолет выполнял санитарный рейс» — сообщает агентство «Кам24», ссылаясь на пресс-службу камчатского авиационного предприятия, которому принадлежит судно.

Отмечается, что на борту находились врачи, никто из пассажиров не пострадал.