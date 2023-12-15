Летевшие из Москвы в Волгоград самолеты ушли на другие аэродромы

Пассажирские самолеты трех авиакомпаний - "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот", следовавшие из Москвы в Волгоград, ушли на запасные аэродромы в Саратов и Самару по метеоусловиям. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.
"По метеоусловиям волгоградского региона (ледяной дождь и ветер порывами до 17 м/с) командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" S72143 принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Также в Саратов перенаправлен рейс авиакомпании "Победа" DP6969 из Москвы. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1186 перенаправлен в Самару", - сказала Голодова.