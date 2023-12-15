Летевшие из Москвы в Волгоград самолеты ушли на другие аэродромы

Пассажирские самолеты трех авиакомпаний - "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот", следовавшие из Москвы в Волгоград, ушли на запасные аэродромы в Саратов и Самару по метеоусловиям. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.