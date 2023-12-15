В доме бывшего замминистра Свердловской области прошли обыски

В доме бывшего замминистра строительства Свердловской области прошли обыски
В доме бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина прошли обыски.
Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«По месту жительства и работы проведены обыски. Он задержан в порядке ст. 91 УПК России», — цитирует его URA.RU.
Ранее Тверской суд Москвы заключил под стражу замглавы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении взятки.