В доме бывшего замминистра строительства Свердловской области прошли обыски

В доме бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина прошли обыски.

В доме бывшего замминистра Свердловской области прошли обыски
© РИА Новости

Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«По месту жительства и работы проведены обыски. Он задержан в порядке ст. 91 УПК России», — цитирует его URA.RU.

Ранее Тверской суд Москвы заключил под стражу замглавы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении взятки.

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