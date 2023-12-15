МВД Украины: депутат заранее готовился взорвать гранаты в Закарпатье

В Закарпатье депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский , Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. В результате взрыва трех гранат пострадало 26 человек, сам подрывник в больнице в тяжелом состоянии.

Одной из причин неадекватного поведения Батрина могло быть его разногласия с коллегами по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий.