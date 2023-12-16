Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после выявленных нарушений в частном пансионате под Уфой

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушениях в деятельности частного пансионата для престарелых в селе Черкассы Уфимского района. Отмечалось, что пожилым людям, которые находятся в пансионате, запрещено было связываться с родственниками. Они также проживали в условиях, не соответствующих предъявляемым санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Должным лечением, уходом и питанием надлежащего качества пенсионеры не обеспечены. В СУ СК России по РБ проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники