Крупного наркоторговца поймали с женой советника президента Республики Сербской

В Боснии и Герцеговине поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы — крупного боснийского наркоторговца Младена Самардзию. Об этом сообщает Vice News.

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На вилле, где был арестован Самардзия, нашли четыре пистолета, более 150 тысяч евро (14,6 миллиона рублей), килограмм кокаина и Тияну Тегелтию — жену советника президента боснийского региона Республика Сербская.

«Это было неожиданно», — заявил представитель боснийских правоохранительных органов, комментировавший арест.

Муж Тияны Тегелтии — бывший председатель судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины и советник президента Республики Сербской Милорада Додика. Они планировали развестись и живут по отдельности, однако остается неизвестным, оформлен ли развод официально.

Самардзия считался правой рукой Йована Вукотича — лидера черногорского наркокартеля «Шкаляри», расстрелянного в Стамбуле год назад. Его подозревают в организации европейских каналов распространения кокаина и героина.

Соединенные Штаты выразили озабоченность настолько тесными связями между опасным преступником и руководством Республики Сербской.

«Организованная преступность и деятельность кокаиновых картелей в Боснии и на западе Балканского региона давно вызывает беспокойство, — заявил представитель США. — Арест одного из лидеров Шкаляри при контакте с приближенными Додика ничуть не способствует уменьшению этого беспокойства».