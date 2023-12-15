Силовики поймали подозреваемую в вымогательстве 1,5 млрд рублей банду
Она состояла из десяти человек. Им также инкриминируют убийство троих человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, 20 лет назад участники организованной группы застрелили трёх человек во время передела сфер влияния в Иркутской области. Во время обысков изъято два пистолета, автомат, ружьё, патроны и две гранаты.
Спецоперацию сотрудники МВД при поддержке ФСБ провели в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях.