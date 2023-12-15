Силовики поймали подозреваемую в вымогательстве 1,5 млрд рублей банду

Она состояла из десяти человек. Им также инкриминируют убийство троих человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

По её словам, 20 лет назад участники организованной группы застрелили трёх человек во время передела сфер влияния в Иркутской области. Во время обысков изъято два пистолета, автомат, ружьё, патроны и две гранаты.