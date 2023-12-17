Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины от угарного газа в Сормове

Следователи СУ СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летнего мужчины в доме № 12 по улице Землячки в Сормовском районе, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о происшествии с двумя пострадавшими стало известно 17 декабря. Второй отравившийся — супруга погибшего — доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причины смерти и исправности газового оборудования назначены судебные экспертизы.