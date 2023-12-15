Девять лет колонии назначили нижегородке за убийство 16-летнего подростка

Девять лет и восемь месяцев колонии назначили нижегородке за убийство 16-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, 4 августа 21-летняя девушка и 16-летний подросток вместе распивали спиртное в компании друзей квартире на улице Карла Маркса. Они поссорились, и злоумышленница нанесла парню ножевое ранение в спину, от которого тот скончался на месте происшествия.

Свою вину девушка признала частично.

Также по сообщениям региональной Прокуратуры, Канавинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу ст. 105 УК РФ (убийство). Ей назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.