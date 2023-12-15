Силовики задержали 10 членов ОПГ, обвиняемых в убийстве трех человек 20 лет назад

Правоохранительные органы задержали в разных регионах 10 человек, обвиняемых в убийстве трех мужчин в Иркутской области 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России .

"СУ СК России по Иркутской области и сотрудниками ФСБ России , ГУУР МВД России и УФСБ России по Иркутской области задержаны 10 человек, причастные к убийству троих мужчин в 2003 году в Усть-Куте Иркутской области, а также вымогательству. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия проведены в городах Усть-Кут, Братск, Красноярск, Новосибирск, Москва и в Московской области", - говорится в сообщении.

В мае 2003 года участники преступной группы с целью раздела сфер криминального влияния совершили вооруженное нападение на лидера и участников противоборствующей группировки. Тогда преступление раскрыть не удалось, следствие по уголовному делу приостановили. В ноябре 2023 года удалось установить причастность фигурантов к убийству. Также удалось установить причастность некоторых задержанных к вымогательству в 2023 году у владельца лесозаготовительных компаний права владения акциями на сумму около 1,5 млрд рублей.