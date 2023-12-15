ТАСС, 15 декабря. В Кургане произошел пожар в офисном здании. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"В Кургане сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 300 кв. м. Сообщение о пожаре в Кургане по адресу: ул. Омская, 181е, поступило 15 декабря в 15:33 (13:33 мск). По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит второй этаж и кровля офисного здания", - говорится в сообщении.