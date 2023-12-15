На Урале родители потеряли сына из-за гирлянды

В Красноуфимске Свердловской области родители потеряли сына, которому на днях должен был исполниться годик, из-за новогодней гирлянды. Об этом сообщает Baza в Telegram -канале.

По сведениям издания, трагедия на Урале произошла 14 декабря. Мальчик играл в своей комнате, пока его мать занималась домашними делами. Отец ребенка в этот день был на работе. Внимание ребенка привлекла яркая гирлянда, переливающаяся разными цветами. Малыш потянулся за проводом, случайно вырвал его из розетки и упал.