Россиянин украл нож в магазине и напал на охранника

В Невском районе Петербурга грабитель напал на охранника магазина, украв с витрины нож. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в торговом центре "Невский" в Петербурге, в магазин "Домовой" зашел мужчина. Одна из продавцов заметила, что покупатель спрятал под курткой нож с витрины и обратилась к охраннику.