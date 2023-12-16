Россиянин украл нож в магазине и напал на охранника

В Невском районе Петербурга грабитель напал на охранника магазина, украв с витрины нож. Об этом сообщает 78.ru.

Россиянин украл нож в магазине и напал на охранника
© РИА Новости

Инцидент произошел в торговом центре "Невский" в Петербурге, в магазин "Домовой" зашел мужчина. Одна из продавцов заметила, что покупатель спрятал под курткой нож с витрины и обратилась к охраннику.

Отдавать нож грабитель не собирался, поэтому набросился на охранника и использовал в качестве оружия украденный нож. Обратились ли сотрудники магазина в правоохранительные органы — неизвестно.

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