Депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета на Украине

Один из депутатов взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатской области Украины, в результате пострадали 26 человек. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД страны.

По данным ведомства, взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета.

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник, еще 11 человек ранены. На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты», - говорится в заявлении МВД.

Позднее в правоохранительных органах уточнили, что пострадали 26 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Причины инцидента, как и мотивы подрывника, не уточняются.

Ранее депутаты Народного собрания Болгарии при обсуждении финансовой помощи Украине стали называть друг друга фашистами.

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