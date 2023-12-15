Депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета на Украине
Один из депутатов взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатской области Украины, в результате пострадали 26 человек. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД страны.
По данным ведомства, взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета.
«По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник, еще 11 человек ранены. На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты», - говорится в заявлении МВД.
Позднее в правоохранительных органах уточнили, что пострадали 26 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Причины инцидента, как и мотивы подрывника, не уточняются.
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