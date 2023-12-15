Адвокаты блогера Шабутдинова обжаловали решение продлить ему арест

Сторона защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого мошенничестве в особо крупном размере, подала жалобу на продление ему ареста. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, который ранее продлил меру пресечения блогеру.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Шабутдинова на решение Таганского суда о продлении обвиняемому меры пресечения", - сказали в суде.

Она будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания по ней еще не назначена. Ранее Таганский суд продлил бизнес-тренеру арест до 16 февраля. Защита просила освободить его под залог 50 млн рублей или отправить под домашний арест.

На данный момент Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает.