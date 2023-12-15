Депутат взорвал две гранаты в здании сельского совета в Закарпатье

В Закарпатье депутат взорвал две гранаты в здании Керецковского сельского совета. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила Baza.

— Во время спора и дебатов, мужчина достал две гранаты из куртки и кинул в центр помещения, — говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.

По предварительным данным, погиб сам депутат. Другие 26 человек, находившиеся в здании, получили ранения.

В пресс-службе МВД Украины рассказали, что на месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия.

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