На российской буровой установке произошла авария

На буровой установке, находящейся на руднике «Комсомольский», произошла авария. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«На руднике "Комсомольский" в забое на глубине порядка 600 метров произошла авария на буровой установке. Информации о судьбе горняков пока нет», — сказал собеседник агентства.

Другой информации и подробностей о происшествии на данный момент нет.

В сентябре горняков из нескольких шахт Кемеровской области экстренно эвакуировали. Причиной эвакуации назвали аварию на трансформаторной подстанции. Уточняется, что эвакуация проходит на шахтах «Заречная», «Октябрьская», на шахте имени С. М. Кирова, на «Комсомольце» и на «Костромовской».