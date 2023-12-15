В Уфе за серию нападений на прохожих задержан 21-летний местный житель

УФА , 15 декабря. /ТАСС/. Житель Уфы подозревается в нанесении телесных повреждений двум женщинам и школьнице, на которых он нападал на улице. Он задержан в неадекватном состоянии, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии .

"Поступило сообщение от 25-летней горожанки. Девушка сообщила, что на улице Тухвата Янаби неизвестный ударил ее по лицу. Следующие два сообщения также поступили с этой улицы - от 30-летней уфимки и школьницы. На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. При патрулировании стражи порядка заметили мужчину, схожего по описаниям. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. 21-летний ранее судимый уфимец находился в неадекватном состоянии", - сказано в сообщении.