В Москве вынесли приговор похитителям запчастей к истребителям МиГ-29

За крупные хищения запчастей к двигателям самолетов МиГ-29 с последующим их вывозом за границу осуждены сотрудники оборонного предприятия в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и области сообщает РИА Новости.

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«Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО «ММП имени В.В. Чернышева» и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения», — говорится в публикации.

В организованной группе состояли девять человек, их приговорили к лишению свободы сроком до 17 лет.

Комплектующие к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29 похищались с предприятия «в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств».

Из незаконного оборота изъята похищенная продукция на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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